Народный фронт передал жителям ЛНР мобильный медицинский комплекс

Народный фронт передела жителям ЛНР мобильный медкомплекс. Фото: Народный фронт

В Старобельск Общероссийский Народный фронт передал мобильный медицинский комплекс, состоящий из трех автомобилей. В них находится необходимое для диагностики оборудование. Это и рентген, и маммография, и УЗИ, и ЭКГ. Здесь же оборудованы места для узких специалистов: кардиолога, лора, психотерапевта, терапевта, гинеколога, уролога, хирурга, офтальмолога.

- Этот замечательный комплекс собран при участии большого количества людей в России, - говорит руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. - Особенностью является то, что в нем есть разные диагностические кабинеты. Здесь будут работать врачи, как из Республики, так и из России. Это такой подарок, в основном, от железнодорожников России.

Прием бесплатный. Фото: Народный фронт

Главврач старобельской больницы Вячеслав Быков говорит, что медучреждение по факту сейчас обслуживает не только жителей района, но и всей северной части ЛНР, в том числе и ДНР.

- Теперь мы можем переезжать в любой населенный пункт и оказывать диагностическую, лечебную помощь населению, - сказал Быков.

Главврач Вячеслав Быков и руководитель центрального исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Фото: Народный фронт

Как только медкомплекс прибыл в Старобельск, он сразу же начал выполнять свои функции. Среди врачей – специалист из Тюмени, которая в свой отпуск, две недели будет работать в комплексе по приглашению Народного фронта.

- Я очень хотела на Донбасс, я куда только ни обращалась, подавала заявку везде, - признается акушер-гинеколог Людмила Головизина. - И так обрадовалась, когда мне позвонили, что собралась за два дня.

В медкомплексе есть все необходимое современное диагностическое оборудование. Фото: Народный фронт

В Народном фронте рассказали, что за четыре часа работы медобследование прошли 37 человек.

- Здесь и УЗИ можно сделать, и попасть на прием к узким специалистам, - говорит жительница Северодонецка Валентина Николаевна. - И даже была очень рада, что встретила своего врача с Северодонецка, который вел меня там. Тоже меня посмотрел. И направил на следующее обследование.

Жительница Рубежного Татьяна Безуглая подтвердила важность такой своевременной и необходимой помощи.

- Очень нужно, нам просто негде было все это обойти. И сразу назначения идут, - сказала женщина.

В медкомплексе есть все необходимое современное диагностическое оборудование. Фото: Народный фронт

На обследование приехали и проживающие в ПВР в селе Веселом. Начальник отдела жизнеобеспечения села Веселое Людмила Гончарова

- Это очень большая помощь, благодарны Народному фронту, который нас поддерживает во всем, в том числе и медицинском плане, - говорит Гончарова. - Ведь во многих городах нет достаточного количества медиков, да там даже и расположиться негде.

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