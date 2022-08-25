Вода в Макеевке будет подаваться по новому графику - один раз в 6 дней

Сделать запасы воды жители смогут с 18:00 до 21:00 в строго определенный для каждого района день. Фото: Минстрой ДНР

С 26 августа Макеевка переходит на новый график подачи воды населению. Теперь она будет идти из кранов всего 3 часа один раз в 6 дней. Об этом сообщили в администрации города.

Уточняется, что сделать запасы воды жители смогут с 18:00 до 21:00 в строго определенный для каждого района день. Стоит отметить, что до этого времени в зависимости от расположения в городе воду подавали раз в два или три дня.

Напомним, 24 августа, в восемь часов вечера в ДНР остановили главную водоснабжающую артерию Донбасса - канал «Северский Донец-Донбасс» - из-за критически низкого уровня воды в концевом участке сооружения. Власти попросили жителей Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки сделать запасы воды.

Перебои с водой начались в Республике еще в феврале. Виной всему - обстрелы украинскими боевиками ключевых объектов водоснабжения. Для улучшения ситуации в ДНР активно возводят дополнительные водные магистрали, однако до момента полного освобождения территории всей Республики проблему не удастся решить.

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