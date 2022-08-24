24 августа в ДНР остановят канал «Северский Донец-Донбасс»: уровень воды в нем критически низкий

Канал «Северский Донец-Донбасс».

Сегодня, 24 августа, в восемь часов вечера остановят главную водоснабжающую артерию Донбасса - канал «Северский Донец-Донбасс» - из-за низкого уровня воды в концевом участке сооружения. Об этом сообщило Министерство строительства и ЖКХ ДНР.

- Внимание! По информации ГУП ДНР "ВОДА ДОНБАССА" в 20:00 будет остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в концевом участке канала «Северский Донец - Донбасс», - говорится в сообщении Минстроя ДНР.

Власти попросили жителей Донецка, Ясиноватой и Червоногвардейского района Макеевки сделать запас воды.

В Республике перебои с водой начались в феврале. Виной всему – обстрелы украинскими боевиками ключевых объектов водоснабжения. Для решения проблемы в стране активно возводят дополнительные водные магистрали, а также бесплатно подвозят жителям питьевую и техническую воду. До недавнего времени жители получали воду по жесткому графику – один раз в несколько дней.

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