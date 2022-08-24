В Донецке огонь хватил все торговые площади ТЦ «Галактика»

Огонь хватил все торговые площади «Галактики». Фото: МЧС ДНР

На текущий момент пожаром в ТЦ «Галактика», что Кировском районе Донецка, охвачены все торговые площади. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Сегодня, 24 августа, в 10.00 на линию «101» поступило сообщение о попадании взрывоопасного предмета в торговый центр «Галактика» на улице Шутова в Донецке.

К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.

От МЧС ДНР привлечено: 20 отделений на пожарных автоцистернах, 2 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника и служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях. Также к месту дополнительно направлено: автомобиль воздушно-пенного тушения, пожарная насосная станция, рукавный автомобиль.

По данным СЦКК, украинские боевики за сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. В результате пять мирных жителей погибли, еще четырнадцать – ранены. Повреждено двадцать пять домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.

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