Пожар в «Галактике»: персонал торгового центра в Донецке эвакуировали

В Донецке горит «Галактика». Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Сегодня, 24 августа, украинские боевики нанесли артудар по торговому центру «Галактика» в Кировском районе Донецка.

- Повреждены фасад и кровля здания, произошло возгорание поддонов со стройматериалами. Произведена эвакуация персонала торгового центра, - говорится в сообщении штаба.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Сегодня с самого утра под обстрелами ВСУ и прифронтовая Горловка. Там известно об одном погибшем и одном раненом мирных жителях.

Напомним, что украинские боевики за сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. В результате в ДНР пять мирных жителей в Донецке и Горловке погибли, еще четырнадцать из столицы Республики – ранены. Повреждено двадцать пять домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.

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