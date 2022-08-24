В Донецке на Широком горит «Галактика»

В Донецке горит «Галактика» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 24 августа, в результате украинского обстрела загорелась «Галактика» в Кировском районе Донецка.

О жертвах и последствиях обстрела торгового центра пока не сообщается.

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки семь раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 172 боеприпаса. По данным СЦКК, под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Макеевка (Червоногвардейский район) и Ясиноватая.

За сутки в ДНР пять мирных жителей в Донецке и Горловке погибли, еще четырнадцать из столицы ДНР – ранены. Повреждено двадцать пять домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры. Противник применял РСЗО «Himars», «Ураган», артиллерию 155, 152 мм и 122 мм, минометы 120 мм.

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