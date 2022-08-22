Украинские боевики при обстреле Донецка повредили две школы

Украинские каратели продолжают обстрелы мирных кварталов Донецка. Фото: СЦКК ДНР

При обстреле Донецка украинские боевики повредили две школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что в образовательных учреждениях были разрушены окна и кровля.

- Украинские каратели, обстреляв вчера Куйбышевский район Донецка, нанесли повреждения двум общеобразовательным учреждениям. В одной из школ разрушено 9 оконных блоков, в другой повреждены 5 оконных блоков и кровля, - проинформировал мэр.

Напомним, накануне вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего было зафиксировано прямое попадание снаряда в многоквартирный дом. Под завалами дома позже обнаружили труп мужчины.

А при обстреле Киевского района ранение получила мирная жительница 1939 года рождения. С осколочными ранениями она была доставлена в больницу имени Калинина.

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