В Киевском районе Донецка ранена мирная жительница

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка с позиций, расположенных в населенном пункте Орловка. Об этом сообщили глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— При обстреле Киевского района ранение получила мирная жительница 1939 года рождения. С осколочными ранениями она госпитализирована в больницу им. Калинина, — отметил мэр.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что обстрел района велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Орловка. Всего по району было выпущено девять снарядов калибром 152 и 155 мм.

Кроме того, в результате обстрела Киевского района повреждено несколько частных домов. В одном из них разрушена кровля, повреждено остекление окон.

Напомним, что ВФУ также открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки. В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1977 года рождения.

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