Под завалами дома в Киевском районе Донецка найден погибший

Под огнем ВФУ — жилые дома и мирные жители (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка, в результате чего было зафиксировано прямое попадание снаряда в многоквартирный дом. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате вчерашнего обстрела Киевского района после прямого попадания вражеского снаряда в квартиру под завалами обнаружен труп мужчины 1950 года рождения, — отметил мэр.

Он подчеркнул, что в другом многоквартирном доме повреждено остекление.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня отметили, что за сутки украинские боевики выпустили ДНР 244 единицы различных боеприпасов. СЦКК ДНР сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов Республики: Донецк, Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, Еленовка.

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