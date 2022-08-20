В Донецке во время уборки мусора на мине «Лепесток» подорвалась машина коммунальщиков

Коварные мины подстерегают горожан повсюду. Фото: ТГ/Кулемзин

В администрации города Донецка уточнили информацию о последствиях сегодняшнего обстрела Куйбышевского района города. Как сообщил в своем телеграм-канале глава мэрии Алексей Кулемзин, в результате обстрела была ранена девочка 2018 года рождения. От украинских снарядов получили повреждения 5 частных домов.

- Пострадало остекление, кровли, фасады и заборы, - проинформировал он.

По словам градоначальника, в городе также пострадала спецтехника. Причиной этому стали разбросанные ВСУ по территории Донецка противопехотные фугасные мины.

- Во время уборки мусора на мине «Лепесток» подорвалась мусорная машина КП «Экологическая компания «Громада», - уведомил Кулемзин.

Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что от подрыва на украинских минах-«лепестках» пострадали уже до 50 мирных жителей ДНР. Еще один такой случай был зафиксирован сегодня в Кировском районе Донецка. Там во дворе собственного дома при детонации ПФМ-1 получил травму мужчина.

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