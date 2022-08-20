В Куйбышевском районе Донецка под обстрелом был ранен ребенок

От украинских обстрелов продолжают страдать мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадал ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам градоначальника, в результате обстрела были также повреждены несколько частных домов.

- По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребенок, разрушения получили дома частного сектора, - написал он.

По сведениям очевидцев, снаряды украинских боевиков продолжают падать не только в Куйбышевском (микрорайон Горняк), но также Кировском (площадь Свободы) районах столицы.

- Берегите себя и родных, не выходите на улицу без острой необходимости! - призвал жителей мэр.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что украинские боевики ведут обстрел жилых кварталов Кировского района Донецка с позиций в Красногоровке из артиллерии калибром 155-мм натовского образца.

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