В Куйбышевском районе Донецка под обстрелом был ранен ребенок

От украинских обстрелов продолжают страдать мирные люди
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Куйбышевском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадал ребенок. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
По словам градоначальника, в результате обстрела были также повреждены несколько частных домов.
- По предварительной информации, в Куйбышевском районе в результате обстрела ранен ребенок, разрушения получили дома частного сектора, - написал он.
По сведениям очевидцев, снаряды украинских боевиков продолжают падать не только в Куйбышевском (микрорайон Горняк), но также Кировском (площадь Свободы) районах столицы.
- Берегите себя и родных, не выходите на улицу без острой необходимости! - призвал жителей мэр.
Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что украинские боевики ведут обстрел жилых кварталов Кировского района Донецка с позиций в Красногоровке из артиллерии калибром 155-мм натовского образца.
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