От подрыва на «Лепестках» пострадали уже до 50 мирных жителей ДНР

Украинские боевики продолжают дистанционно минировать территорию Республики. Фото: ТГ/Кулемзин

Еще один случай подрыва мирного жителя на украинской мине «Лепесток» был зафиксирован в Донецке. Инцидент произошел утром в Кировском районе столицы. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Сегодня утром во дворе собственного дома в Кировском районе от детонации мины «Лепесток» получил травму мужчина 1955 года рождения, - указал он в своем телеграм-канале.

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что в Республике зафиксированы уже до полусотни случаев травмирования жителей по вине разбрасывания ВСУ по территории Республики противопехотных фугасных мин. Среди пострадавших есть дети.

- По состоянию на 10:00 20 августа в Республике зарегистрированы уже 46 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПФМ «Лепесток», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице.

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