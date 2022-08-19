Москва поможет с восстановлением Донецкого ботанического сада

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе, в его оранжереях растут более 3 тысяч разнообразных растений со всего мира Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Порядка 40 тонн строительных материалов и комплектующих доставят в Донецк в рамках проведения всероссийской акции по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса «ЗооДруг». Их направят на восстановление ботанического сада. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты России.

- Две 20-тонные фуры «ЗооДруга» с необходимыми для восстановления оранжерейного комплекса стройматериалами и комплектующими прибудут из Москвы в Донецкий ботсад утром в понедельник, 22 августа, - рассказали там.

Напомним, Донецкий ботанический сад был сильно поврежден обстрелами. Кроме того, из-за выброса в воздух отправляющего вещества - аммиака, который произошел после обстрела ВСУ пивзавода в Донецке, серьезно пострадала флора и фауна учреждения. Так, на территории пруда ботсада произошел массовый мор рыбы. Погибло маточное поголовье сазана, серебристого карася, судака, окуня, красноперки и плотвы. Также в ботаническом саду погибли водоплавающие птицы, раки, лягушки, личинки стрекоз и даже водоросли.

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