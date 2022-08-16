Из-за выброса аммиака в Донецке на территории ботанического сада погибли рыбы и некоторые виды птиц

В пруду погибло маточное поголовье сазана, серебристого карася, судака, окуня, красноперки и плотвы. Фото: пресс-центр Донецкого ботсада

Причиной экологического бедствия, с которым столкнулся ботанический сад Донецка, стали последствия обстрела ВСУ. А конкретнее - выброс аммиака в воздух.

И если случаев отравления среди жителей города зафиксировано не было, то животные и растения оказались более восприимчивыми к отравляющему веществу. Так, на территории пруда ботсада произошел массовый мор рыбы. Погибло маточное поголовье сазана, серебристого карася, судака, окуня, красноперки и плотвы. Об этом сообщили в пресс-центре учреждения.

Массовый замор рыбы произошел из-за выброса в воздух отравляющего вещества - аммиака. Фото: пресс-центр Донецкого ботсада

Кроме того, сообщается, что в ботаническом саду погибли водоплавающие птицы, раки, лягушки, личинки стрекоз и даже водоросли.

Напомним, в Донецке произошла утечка аммиака в результате обстрела ВСУ пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе столицы на границе с Макеевкой.

В результате обстрела пивзавода в Донецке была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой вылилось более 6 тонн аммиака. Фото: t.me/dnronline

Обстрел произошел в среду, 10 августа. Сообщается, что зона поражения отравляющим веществом составляла два километра. После взрывов начался пожар, и дым стало относить в сторону жилых домов. По словам жителей, в воздухе возник неприятный запах.

- Было страшно и тяжело дышать! Было разное, но то, что я испытала сегодня - не забуду никогда, - ужаснулась жительница Червоногвардейского района Макеевки Алла. - Я закрыла все окна. Стало еще душнее. Из-за паники меня бросило в жар. Думала, сознание потеряю. А вода-то не идет! Слава богу, остался небольшой запас, умылась, намочила простыни и занавесила окна и отдушник.

Тем временем в Министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР рекомендовали населению находиться в помещениях и принять меры для дополнительной герметизации своих домов и квартир. Дышать следовало через ватно-марлевые повязки, смоченные пятипроцентным раствором лимонной или уксусной кислоты.

Как сообщили позже, силами МЧС ДНР удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе. Случаев отравления не было, однако по предварительной информации, в результате обстрела один сотрудник завода погиб и еще двое получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Цель ВСУ - гуманитарная катастрофа в ДНР

Под обстрелами находятся объекты гражданской инфраструктуры (подробнее)