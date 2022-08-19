В ЛНР продолжают вести разбор завалов разрушенного ВСУ дома в Первомайске и ищут пропавшую без вести женщину

Ракета ударила в крышу девятиэтажки. Фото: АГ Первомайска

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного ВСУ дома в Первомайске и ищут пропавшую в результате обстрела женщину. Об этом сообщил руководитель городской администрации Сергей Колягин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что к разбору завалов привлечена специальная техника.

- По поручению первого заместителя председателя Правительства ЛНР Юрия Говтвина тяжелая спецтехника МЧС и сотрудники министерства прибыли в город для разбора завалов и продолжения спасательной операции по поиску пропавшей без вести после обстрела 16 августа 2022 года жительницы города, - заявил мэр.

Напомним, украинские боевики обстреляли Первомайск из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США вечером 16 августа. Значительные повреждения получил многоквартирный жилой дом в одном из самых густонаселенных районов города - от девятого до четвертого этажа включительно. От удара ракетой умер мирный житель, пострадали три человека и пропала без вести женщина.

Позже власти сообщили, что жильцы разрушенной секции дома получат компенсации в размере 35 тысяч рублей за один квадратный метр.

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