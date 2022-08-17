В ЛНР назвали сумму компенсации, которую получат жильцы разрушенной обстрелом ВСУ многоэтажки в Первомайске

От удара ракетой разрушены или повреждены 54 квартиры. Фото: АГ Первомайска

Жильцы разрушенной в результате обстрела со стороны ВСУ секции многоэтажного дома в Первомайске получат компенсации в размере 35 тысяч рублей за один квадратный метр. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Колягин.

Киевские силовики обстреляли Первомайск из реактивной системы залпового огня HIMARS производства США вечером 16 августа. В результате мирный житель скончался, пострадали три человека, в том числе ребенок 2018 года рождения. Без вести пропала женщина. Частично разрушен 9-этажный дом, еще четыре многоэтажки повреждены.

- Приглашаю жильцов всех 54 квартир, которые во второй секции частично разрушенного многоквартирного дома, с пакетом документов на получение компенсации за полностью разрушенное жилье. Это, конечно, должна решать комиссия, но целесообразность восстановления данной секции под вопросом, - сказал глава города.

Он уточнил, что размер компенсации за утраченное жилое помещение составляет 35 тыс. руб. за квадратный метр.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цель ВСУ - гуманитарная катастрофа в ДНР

Под обстрелами находятся объекты гражданской инфраструктуры (подробнее)