Цель ВСУ - гуманитарная катастрофа в ДНР

Пивзавод серьезно пострадал из-за обстрелов. Фото: ДАН

Украинские войска не оставляют попыток сделать жизнь граждан ДНР невыносимой. Так несколько раз подряд из-за артобстрелов останавливалась фильтровальная станция, которая питает водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки. А вечером 10 августа ВСУ в который раз попытались устроить экологическую катастрофу. Если до этого они пытались взрывать дамбы и обстреливали коксохимические и химические заводы, то теперь целью стали мощные промышленные холодильники.

АММИАК В ДОНЕЦКОМ ВОЗДУХЕ

Пользуясь американским оружием большого радиуса действия - гаубицами M777 - ВСУ с позиций в Авдеевке открыли огонь по крупнейшему на Донбассе пивоваренному заводу на окраине Донецка. Естественно, задача устроить дефицит пива в жару перед ними не ставилась: промышленный холодильники завода используют в качестве охлаждающего агента аммиак, а он токсичен.

План украинских террористов удался – в результате обстрела была повреждена 40-тонная емкость системы охлаждения, из которой вылилось более 6 тонн аммиака. Резкий химический запах ощущался в радиусе двух километров от завода.

Дело было поздно вечером, люди находились у себя дома, у многих были открыты окна. И тут воздух наполнился ужасным запахом. МЧС даже разослала СМС через республиканского оператора связи «Феникс», что нужно делать, если вы оказались в зоне поражения.

К счастью, от химического отравления никто серьезно не пострадал (МЧС ликвидировали ее за два часа), все-таки завод находится не в центре города. Но при его обстреле один человек погиб и трое были ранены. В момент артудара на предприятии находилась дежурная смена - 32 человека. Пожар на заводе тушили до самого утра следующего дня.

- Последствия отравления аммиаком могут быть очень серьёзными, - говорит биофизик, кандидат биологических наук Виктор Еремеев. – Он поражает глаза и легкие и если его в воздухе много, может наступить смерть. Даже если пострадавший отделался ожогом слизистых, его ждет долгое лечение. В жидком виде аммиак вызывает ожоги кожи, так что подходить к месту его разлива ни в коем случае нельзя. Если вы попали в зону поражения – уходите против ветра как можно скорее и как можно дальше. Если успеете, сделайте перед эвакуацией ватно-марлевую повязку и пропитайте ее слабым раствором лимонной кислоты – слизистые побережете.

ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ СНАРЯДОМ

Незабываемое зрелище – попадание крупнокалиберного снаряда в электрическую подстанцию. Синее свечение, фейерверки искр - и огромный ущерб для населения и предприятий.

В ДНР украинскими обстрелами обесточено около двухсот трансформаторных подстанций, свыше 30 тысяч квартир и частных домов остались без света. По подстанциям бьют целенаправленно, чтобы парализовать жизнь крупных городов и лишить их жителей запасов замороженных продуктов.

СИСТЕМНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Неизбирательные обстрелы – это настоящая война против мирного населения. Не обязательно попадать под снаряд: из-за «прилетов» к вам не доедет «скорая», не придет ремонтник из ЖЭКа или монтажная бригада от интернет-провайдера.

Сложно и дорого поменять разбитое близким взрывом окно (часто их просто заклеивают полиэтиленом или забивают фанерой) или засорившуюся из-за грязной и редко идущей воды сантехнику. Многие остаются без работы, потому что без электричества предприятие работать не может. Да и дорогое оборудование для директора выгоднее вывезти в тыловой склад, чем потерять его при пожаре от взрыва гаубичного снаряда или подаренной ВСУ американцами ракеты HIMARS.

Водители торопятся проехать опасные улицы и попадают в глупейшие аварии, в том числе со смертельным исходом.

- Артогонь по большому городу вызывает огромное множество проблем (помимо прямых убытков и потерь среди населения), которые растут как снежный ком, - отмечает политолог Дмитрий Кузьменко. – Возникает системный кризис, когда ресурсов решить все новые и новые кризисные ситуации нет. А из-за новых обстрелов возможности как властей, так и частных лиц быстро суживаются. Вылиться все это может в гуманитарную катастрофу, когда действительно единственным выходом будет тотальная эвакуация сотен тысяч людей. Украинские боевики именно этого и добиваются, тем более, что такой массовый исход населения парализует транспортные коммуникации и даст им шанс для контрудара.

КСТАТИ

Донецкий пивоваренный завод до событий 2014 года входил в шестерку крупнейших пивзаводов Украины и принадлежал иностранным инвесторам. К началу агрессии Украины против Донбасса заводом владела турецкая компания Anadolu Efes.

После начала т.н. «антитеррористической операции» завод был законсервирован и только усилиями ныне покойного главы ДНР Александре Захарченко его удалось запустить в 2017 году.

Отметим, что помимо пивзавода, в Донецке есть еще несколько предприятий, где в промышленных холодильниках используется аммиак. И некоторые из них расположены в гораздо более густонаселённых местах, чем пивзавод…

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