В Первомайске погиб житель и женщина пропала без вести после удара ВСУ из американской HIMARS

Ракета ударила в крышу девятиэтажки. Фото: АГ Первомайска

В Первомайске на территории ЛНР скончался мирный житель, женщина пропала без вести в результате обстрела со стороны ВСУ из американской HIMARS. Об этом сообщила администрация города.

Киевские силовики обстреляли Первомайск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США вечером 16 августа.

- Значительные повреждения получил многоквартирный жилой дом в одном из самых густонаселённых районов. Имеются повреждения от девятого до четвертого этажа включительно. Зафиксирована смерть одного из жителей дома от сердечного приступа. Из дома эвакуированы трое граждан, в том числе девочка 2018 года рождения, она с отцом доставлена в центральную городскую больницу. Одна женщина пропала без вести, - проинформировали в мэрии.

Там добавили, что на месте обстрела обнаружены две неразорвавшиеся ракеты.

По данным МЧС ЛНР, в девятиэтажном доме на улице Ленина разрушено девять квартир на седьмом, восьмом, девятом этажах.

В представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили в 22:20 по Первомайску три ракеты HIMARS.

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