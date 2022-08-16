В Донецке под артобстрел попали здание КП «Вода Донбасса», тубдиспансер и две школы

Последствия обстрела украинскими боевиками территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины продолжают вести беспрерывный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам Донецка. С самого утра под их прицельный огонь попали сразу несколько районов столицы, где вследствие нанесенных ударов были зафиксированы многочисленные повреждения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Вооруженные формирования Украины продолжают вести беспрерывный огонь по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам Донецка. Фото: t.me/dnronline

- ВФУ обстреляли Калининский район - тубдиспансер и район школы № 96, - заявили в ведомстве.

Тем временем в администрации города уточнили, что в Куйбышевском районе по проспекту Колхозному повреждено здание школы № 41 - там пострадали кровля и остекление. Снарядами ВСУ также повреждены жилые дома. Так, по проспекту Колхозный, 50 зафиксировано прямое попадание в кровлю с последующим возгоранием, на улице Д.Медведева, 1а и 2 повреждены остекление, балкон и кровля, по проспекту Маршала Жукова, 13, 15, 17 пострадали стекла домов.

Сообщается также, что в Кировском районе города украинский снаряд приземлился между домами №№ 21 и 22 по улице Бирюзова. Загорелся автомобиль на стоянке у дома и был ранен мужчина 1957 года рождения. По проспекту Таманскому, 18В поврежден фасад, остекление и кровля административного здания. Кроме того, стало известно, что по улице Гарина, 11 вследствие детонации одной из разбросанных ранее украинскими боевиками мин «Лепесток» пострадал мужчина 1972 года рождения.

В Петровском районе Донецка в результате обстрела была ранена женщина 1958 года рождения, а возле дома по улице Осоавиахима, 17/7 пострадала женщина 1981 года рождения. Кроме того, по улице Лохтина, 31а украинскими снарядами повреждены стекла, посечена осколками наружная стена, повреждена хозпостройка, ворота, забор и три автомобиля местных жителей.

Последствия обстрела Петровского района города. Фото: ТГ/Кулемзин

Информация продолжает поступать.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Разрушены производственные цеха предприятия, пробита техника.

Приехавшие на ликвидацию последствий спасатели сами попали под обстрел. Вместе с сотрудниками водоканала они были вынуждены спуститься в укрытие. По предварительной информации, погибших и раненых среди них нет. А вот оставшаяся во дворе техника пострадала больше.

- Вследствие повторного артиллерийского удара была повреждена пожарная автоцистерна: посечен кузов, пробиты колеса, - рассказали в МЧС ДНР.

Сообщается также, что в результате украинского обстрела загорелся дом по улице Дмитрия Гулиа в Киевском районе Донецка.

В Киевском районе столицы в результате обстрела произошло возгорание дома по улице Дмитрия Гулиа. Фото: t.me/dnronline

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Горловке ранены два мирных жителя, повреждены дома

ВФУ продолжают атаковать прифронтовой город (подробнее)