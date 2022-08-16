В центре Донецке была обстреляна машина МЧС, прибывшая тушить пожар на территории водоканала

Отправившись на вызов, пожарные попали под повторный обстрел
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Под обстрел украинских боевиков в центре Донецка попала пожарно-спасательная техника, прибывшая тушить пожар на территории местного водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Там отметили, что сотрудники ведомства едва не пострадали, когда отправились около 6 часов утра тушить возгорание, вызванное попаданием украинского снаряда на территории КП «Донецкгорводоканал» в Киевском районе столицы, и попали под повторный обстрел.
Вместе с сотрудниками водоканала спасатели были вынуждены спуститься в укрытие. По предварительной информации, погибших и раненых среди них нет. А вот оставшаяся во дворе техника пострадала больше.
- Вследствие повторного артиллерийского удара была повреждена пожарная автоцистерна: посечен кузов, пробиты колеса, - уведомили в МЧС.
Отметим, что по данным СЦКК, обстрел Киевского района Донецка велся украинскими войсками из артиллерии калибром 155 миллиметров натовского образца.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли водоканал в Донецке, произошло возгорание - на территории предприятия загорелся автобус.
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