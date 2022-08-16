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Политика16 августа 2022 8:15

В центре Донецке была обстреляна машина МЧС, прибывшая тушить пожар на территории водоканала

Вследствие повторного удара со стороны ВСУ автоцистерна спасателей получила значительные повреждения
Ирина ДМИТРИЕВА
Отправившись на вызов, пожарные попали под повторный обстрел

Отправившись на вызов, пожарные попали под повторный обстрел

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Под обстрел украинских боевиков в центре Донецка попала пожарно-спасательная техника, прибывшая тушить пожар на территории местного водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там отметили, что сотрудники ведомства едва не пострадали, когда отправились около 6 часов утра тушить возгорание, вызванное попаданием украинского снаряда на территории КП «Донецкгорводоканал» в Киевском районе столицы, и попали под повторный обстрел.

Вместе с сотрудниками водоканала спасатели были вынуждены спуститься в укрытие. По предварительной информации, погибших и раненых среди них нет. А вот оставшаяся во дворе техника пострадала больше.

- Вследствие повторного артиллерийского удара была повреждена пожарная автоцистерна: посечен кузов, пробиты колеса, - уведомили в МЧС.

Отметим, что по данным СЦКК, обстрел Киевского района Донецка велся украинскими войсками из артиллерии калибром 155 миллиметров натовского образца.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли водоканал в Донецке, произошло возгорание - на территории предприятия загорелся автобус.

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