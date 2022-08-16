ВСУ обстреляли водоканал в Донецке, произошло возгорание

ВФУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Фото: t.me/dnronline

С самого утра вооруженные формирования Украины ведут мощный обстрел Донецка. Под ударом киевских боевиков оказались Куйбышевский и Киевский районы столицы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что один из нанесенных ударов по городу пришелся на местный водоканал, на территории которого возник пожар - пострадала рабочая техника.

- ВФУ нанесли удар по территории водоканала, расположенного по улице Щорса в Киевском районе Донецка. Произошло возгорание автобуса, - проинформировал Штаб.

Сообщается также, что в результате украинского обстрела загорелся дом по улице Дмитрия Гулиа в Киевском районе Донецка.

Тем временем в мэрии уведомили, что под обстрелом украинских боевиков находится также прифронтовой Петровский район города.

- Украинские каратели обстреляли Петровский район. Частный дом № 37 по проспекту Кобзаря уничтожен полностью. В частном доме № 72 по улице Мелитопольской уничтожена кровля, - указал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

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