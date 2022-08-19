Войска русской коалиции освободили от ВСУ поселок Зайцево под Горловкой и близлежащее село Дача

Союзные силы продолжают продвигаться дальше Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Войска русской коалиции освободили от украинских силовиков поселок Зайцево в пригороде Горловки и близлежащее село Дача. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 19 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободила 270 населенных пунктов, включая Зайцево и Дачу, - отметили там.

В Штабе теробороны также отметили, что союзные силы продолжают развивать наступление сразу по нескольким направлениям.

Напомним, ранее сообщалось об освобождении села Вершина в ДНР. Оно находится в считанных километрах к юго-востоку от Артемовска. Населенный пункт является фактически его пригородом, располагаясь между двумя ключевыми автодорогами, ведущими в Светлодарск и Горловку.

А 13 августа стало известно о полном освобождении поселка Пески под Донецком - одного из самых сильных укрепрайонов противника, откуда тот вел террористические обстрелы столицы Республики.

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