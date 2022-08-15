Поселок Пески в ДНР освобожден, но отдельные очаги сопротивления еще остаются

Бои еще не закончены Фото: Александр КОЦ

Пески взяты – для дончан эта новость дорогого стоит, ведь этот поселок - одна из излюбленных позиций ВСУ для обстрелов столицы Республики. Увы, по данным «Комсомолки», бои еще не закончены: не взята позиция «республика мост», т.е. ВСУ не выбиты из узла сопротивления под автомобильным мостом.

Но Пески далеко не всегда были чередой развалин и огневых позиций.

ПОСЕЛОК КОНТРАСТОВ

До начала Украиной необъявленной войны против Донбасса в 2014 году, поселок Пески был особым местом. Три водоема, искусственно высаженный лес, чистый воздух.

Не случайно во времена СССР здесь находилась станция юных натуралистов, а также дачи важных партийных деятелей из обкома Донецкой области.

После перестройки для Песок настало время масштабного имущественного разделения. Дачи партийцев захватили и перестроили донецкие бизнесмены и бандиты, причем для многих из них одинаково подходили оба определения.

Местный колхоз обанкротился, так что простым жителям Песок оставалось либо работать на стройках новых особняков и рыбацких отелей, либо выживать, как могут.

Между тем, дачи и особняки росли как вширь и ввысь, так и множились в количестве.

- Сотка земли здесь стоила от 2 до 4 тысяч долларов и выше в зависимости от расположения. Недаром Пески называли «донецкой Рублевкой», - отмечает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Один из донецких профсоюзных деятелей по фамилии Пивоваров, выстроивший себе здесь особняк, хватался перед гостями… своей статуей в полный рост в саду. Пока его за растраты не задержали правоохранители.

Когда я побывала в Песках незадолго до т.н. «антитеррористической операции», объявленной Украиной в 2014 году против Донбасса, то была поражена количеством наркоманов вокруг и общей загаженностью «простонародной» части поселка. Было просто страшно находиться на улицах.

УКРЕПРАЙОН ВСУ

Летом 2014 года ВСУ взяли Пески под свой контроль. Прежде всего, они его разграбили. Украинская служба доставки «Новая почта» официально предупреждала тогда, что не принимает посылок от украинских военных, если их содержимое вызывает вопросы о его происхождении. Действительно, зачем солдату на передовой женское белье или кухонный комбайн? И почему с фронта он шлет на хутор разобранную дорогую мебель?

Досталось и объектам православной церкви. В Песках находился скит Свято-Иверского женского монастыря. Когда добыча из дорогих особняков закончилась, настал его черед.

- На территорию скита ворвались вооружённые люди на военном грузовике в количестве десяти человек, которые официально представились бойцами Украинской Национальной гвардии, - жаловался в открытом письме тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. - При осмотре здания было обнаружено, что после ухода украинских военных, оно осталось ограбленным, ими были украдены ценные вещи, иконы, оргтехника, предметы столового обихода и многое другое.

Но не только грабежом занимались ВСУ и Нацгвардия. Пески укрепили как могли и из этого укрепрайона вели террористические обстрелы Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Минометы работали каждую ночь с 2014 по 2022 год. Их прятали от наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в огородах и сараях брошенных жилых домов.

Кстати, из более, чем 2 тысяч человек, которые жили в Песках в 2001 году, в 2019-м осталось лишь 9…

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