В ДНР заявили об освобождении села Вершина в пригороде Артемовска

Освобождение Вершины открывает путь на юго-восток Артемовска. Фото: ШТО ДНР

Сегодня, 17 августа, стало известно об освобождении села Вершина в пригороде Артемовска. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 17 августа 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил РФ освободила 268 населенных пунктов, включая Вершину, — сказано в сообщении.

Село Вершина находится в считанных километрах к юго-востоку от Артемовска. Населенный пункт является фактически его пригородом, располагаясь между двумя ключевыми автодорогами, ведущими в Светлодарск и Горловку.

Напомним, что 13 августа стало известно о полном освобождении поселка Пески под Донецком. Это был 267-й населенный пункт ДНР, освобожденный в ходе специальной военной операции.

Тем временем, силы русской коалиции за минувшие сутки уничтожили более 75 украинских боевиков, а также различную технику и вооружение.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке под артобстрел попали здание КП «Вода Донбасса», тубдиспансер и две школы

С самого утра город находится под прицельным огнем ВСУ (подробнее)