Нарушенное обстрелами энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке восстановлено

Предприятие возобновило работу. Фото: mintek-dnr.ru

Специалисты восстановили нарушенное обстрелами энергоснабжение шахты имени Засядько в Донецке. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- В 19:40 восстановлено энергоснабжение шахты имени А.Ф. Засядько. Предприятие работает в нормальном режиме, - проинформировали там.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке обстрелами ВСУ были обесточены две шахты. На тот момент под землей находились более 30 человек. Так, в 16:57 электричество пропало на шахте имени Засядько, расположенной в Киевском районе города. В это время в забое трудились 29 горняков. Немногим ранее, в 16:30, в Куйбышевском районе столицы была обесточена шахта имени Горького, под землей оставались 4 горняка.

Отметим также, что ситуация на шахте Абакумова остается неизвестной. Никакой информации на этот счет пока не поступало.

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