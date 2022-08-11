В Донецке обстрелами ВСУ обесточены две шахты, под землей находятся более 30 горняков

Под землей все еще остаются люди. Фото: t.me/dnronline

Шахты имени Засядько и Горького в Донецке были обесточены вследствие обстрелов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в 16:57 электричество пропало на шахте имени Засядько, расположенной в Киевском районе города. В это время под землей работали 29 горняков. Немногим ранее, в 16:30, в Куйбышевском районе столицы была обесточена шахта имени Горького, под землей остались 4 горняка.

Напомним, украинские националисты целенаправленно уничтожают систему жизнеобеспечения Донецка и его жилую инфраструктуру. Сегодня вечером они накрыли массированным огнем Куйбышевский район. В эпицентре удара оказалась электроподстанция, питающая часть города и жилые дома. Обесточенными оказались сразу несколько районов столицы.

А вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего был поврежден местный пивоваренный завод и произошла утечка опасного химического вещества - аммиака. По предварительной информации, в результате обстрела один сотрудник завода погиб, еще двое получили ранения.

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