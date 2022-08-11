Украинские боевики накрыли массированным огнем Донецк: В городе обесточены несколько районов

Нацисты целенаправленно уничтожают систему жизнеобеспечения города и его жилую инфраструктуру. Фото: t.me/RtrDonetsk

Украинские националисты накрыли массированным огнем Куйбышевский район города Донецка. О последствиях нанесенной атаки сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин со ссылкой на канал t.me/RtrDonetsk.

- В эпицентре удара оказалась электроподстанция питающая часть города и жилые дома. Несколько районов обесточены, - говорится в сообщении.

Уточняется, что нацисты целенаправленно уничтожают систему жизнеобеспечения города и его жилую инфраструктуру.

Напомним, вчера вечером вооруженные формирования Украины обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего был поврежден местный пивоваренный завод и произошла утечка опасного химического вещества - аммиака. В МЧС ДНР призвали жителей находиться в помещениях и принять меры для дополнительной герметизации своих квартир. По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ Донецкого пивоваренного завода один человек погиб, еще двое получили ранения.

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