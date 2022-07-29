Жителей Макеевки предупредили о минной опасности

Горожан просят соблюдать осторожность и быть очень внимательными - такие мины малозаметны и часто сливаются с местностью. Фото: МЧС ДНР

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Червоногвардейскому району Макеевки, разбросав по местности запрещенные противопехотные мины «Лепесток» нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле реактивных систем залпового огня ВСУ. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- ПМФ-1 обнаружены по улице Больничной, - уточнили там.

Позже их выявили также на улице Таежной.

Горожан просят соблюдать осторожность и быть очень внимательными.

- Не вздумайте прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, берегите свои жизни и здоровье, - призывает Штаб.

Помните: при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо отойти от него на безопасное расстояние и сообщить про опасную находку в МЧС и полицию. Их телефоны - «101» и «102».

Напомним, ранее сообщалось, что такие же мины нажимного действия украинские боевики сбросили под ноги жителей поселка Пантелеймоновка возле Горловки, а также микрорайона Текстильщик в Донецке.

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