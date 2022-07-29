ВСУ с помощью реактивной артиллерии разбросали по горловскому поселку запрещенные противопехотные мины «Лепесток»

Такие мины малозаметные, зеленого и светло-коричневого цвета, из-за чего сливаются с местностью. Фото: t.me/shevchenko_yas

Вооруженные формирования Украины атаковали Пантелеймоновку с помощью реактивной артиллерии, выбросив под ноги жителей поселка противопехотные мины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- Украинские боевики нанесли ракетный удар по Пантелеймоновке, рассыпав запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Местные жители обнаружили множество мин, которые были сброшены при обстреле поселка РСЗО ВФУ, - проинформировали там.

Уточняется, что опасные боеприпасы были обнаружены на улицах Октябрьская и Маяковского. Однако могут быть и другие адреса.

- Будьте внимательны и осторожны! Вражеские противопехотные мины могли быть сброшены и по другим адресам. Не вздумайте прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, берегите свои жизни и здоровье, - призвали жителей в Штабе.

Людям также напомнили, что при обнаружении взрывоопасного предмета необходимо сразу же обратиться в МЧС и полицию по телефонам «101» и «102».

Отметим, ранее сообщалось, что в Киевском районе Донецка на украинской мине-лепестке подорвался мужчина. Трагедия произошла на улице Чеканная.

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