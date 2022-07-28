В Донецке на украинской мине-лепестке подорвался мужчина

Мины ПФМ 1С малозаметные, зеленого и светло-коричневого цвета, из-за чего сливаются с местностью. Фото: t.me/shevchenko_yas

Сегодня в Киевском районе Донецка на украинской мине-лепестке подорвался мужчина. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что трагедия произошла на улице Чеканной.

- В Киевском районе по улице Чеканной, 18 на мине «Лепесток» подорвался мужчина. Получил медицинскую помощь в больнице № 21, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что по территории Киевского и Куйбышевского районов Донецка в районе железнодорожного вокзала был зафиксирован обстрел ВСУ с выбросом противопехотных мин «Лепесток» - не менее 600 штук. Работу саперов значительно осложняют непрекращающиеся обстрелы данных районов города.

Установлены следующие опасные участки: улицы Сбежнева, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская, Манежная, Путиловская, Куинджи и переулок Тищенко, возле школы № 41. Но могут быть и другие адреса.

При выявлении мин жителей просят не приближаться к ним, не брать их в руки и сообщить по телефону «101», указав точный адрес обнаружения.

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