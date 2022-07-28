ВСУ разбросали сотни противопехотных мин-«лепестков» возле ж-д вокзала в Донецке

Такие мины взрываются как при прикасании к ним, так и самопроизвольно. Фото: МЧС ДНР

27 июля в 23.10 по территории Киевского и Куйбышевского районов Донецка в районе ж-д вокзала был зафиксирован обстрел ВСУ с выбросом противопехотных мин «Лепесток» - не менее 600 штук. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- Сегодня с 06.00 сотрудники Отряда пиротехнических работ РСЦ МЧС ДНР приступили к обезвреживанию ВОП. Работу осложняют непрекращающиеся обстрелы ВФУ данных районов города, - говорится в сообщении.

Мины ПФМ 1С малозаметные, зеленого и светло-коричневого цвета. Взрываются ВОП как при нажатии или касании (достаточно 3-5 кг, чтобы привести их в действие), так и самопроизвольно, в том числе и от попадания прямых солнечных лучей, в случае нагрева.

Установлены следующие опасные участки: ул. Сбежнева, Новоясиноватская, Рабфаковская, Светличная, Артемовская, Манежная, Путиловская, Куинджи и пер. Тищенко, возле школы № 41. Обращаем внимание: могут быть и другие адреса.

При выявлении мин, не приближаться к ним, не брать их в руки и сообщить по телефону «101», указав точный адрес обнаружения.

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