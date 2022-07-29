ВСУ сбросили под ноги жителей микрорайона Текстильщик в Донецке мины «Лепесток»

Возле домов 42, 48, 50 и 60 по улице Пинтера в Кировском районе столицы раскрылся кассетный боеприпас с минами-лепестками. Фото: ТГ/Кулемзин
Украинские боевики нанесли ракетный удар по Кировскому району города, рассыпав под ноги местных жителей запрещенные противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Там уточнили, что ПМФ-1 были обнаружены на улице Пинтера.
- Будьте внимательны и осторожны! Вражеские противопехотные мины могли быть сброшены и по другим адресам, - подчеркнули в Штабе.
Жителей убедительно просят не прикасаться к подобного рода взрывоопасным предметам, беречь свои жизни и здоровье.
- При обнаружении ВОП звоните в МЧС и полицию, - призывает Штаб.
Напомним, такие же запрещенные противопехотные мины ВСУ с помощью реактивной артиллерии разбросали по горловскому поселку Пантелеймоновка в ДНР. Опасные боеприпасы были обнаружены местными жителями на улицах Октябрьская и Маяковского.
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