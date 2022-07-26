При обстреле психиатрической больницы в Донецке пострадал один человек

Раненого госпитализировали в больницу имени Калинина Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецке при обстреле киевскими силовиками республиканской психиатрической больницы был ранен один человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, при обстреле Республиканской клинической психиатрической больницы по улице Одинцова, 19 в Куйбышевском районе осколочное ранение правого плеча и грудной клетки получил мужчина 1963 года рождения, - написал градоначальник.

По словам мэра, пострадавший был госпитализирован в больницу имени Калинина. В здании самой психиатрической лечебницы повреждены стекла и фасад.

Напомним, сегодня под обстрел вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР. Она расположена по адресу: улица Одинцова, 19. Кроме того, примерно в 2:30 утра было зафиксировано попадание снарядов в нефтебазу в Буденовском районе столицы. Там возник сильный пожар.

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