В Донецке после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Фото: t.me/dnronline

В Буденновском районе Донецка произошел крупный пожар на территории нефтебазы, которая была обстреляна этой ночью украинскими войсками. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Примерно в 2:30 утра было попадание снарядов в нефтебазу в Буденовском районе Донецка, - написал он в своем телеграм-канале.

На месте ЧП уже работают сотрудники экстренных служб. Как проинформировали в МЧС ДНР, вследствие попадания снарядов на нефтебазе загорелись 6 цистерн с топливом объемом по 50 м3. В тушении пожара участвуют 20 единиц техники и 96 сотрудников службы.

- В 08.04 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается. По оперативной информации, пострадавших нет, - заявили спасатели.

Отметим, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили об обстреле Буденновского района Донецка из орудий натовского калибра 155 миллиметров. Обстрел велся из города Красногоровка, откуда были выпущены 3 снаряда.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Зафиксировано возгорание на заводе Донпластавтомат в Киевском районе Донецка

На месте работают спасательные службы (подробнее)