В Донецке под обстрел попала психиатрическая больница, есть пострадавшие

От украинских обстрелов продолжают страдать мирные люди. Фото: ТГ/Кулемзин Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецке под обстрел украинских боевиков попала крупная психиатрическая больница. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Под обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе попала Республиканская клиническая психиатрическая больница Минздрава ДНР по адресу: улица Одинцова, 19, - проинформировал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие.

- Данные уточняются, - написал мэр.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов столицы велся украинскими войсками со стороны населенного пункта Невельское. Начиная с 11:45, оттуда были выпущены десять снарядов калибром 152 миллиметра.

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