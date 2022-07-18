Формирование администраций завершилось во всех городах и районах ЛНР

Администрации созданы по всей территории Республики. Фото: t.me/glava_lnr_info

Во всех городах и районах Луганской Народной Республики сформированы администрации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава государства Леонид Пасечник.

- Сегодня завершено формирование администраций во всех городах и районах Республики! - проинформировал он.

Глава ЛНР отметил, что последний из освобожденных населенных пунктов Республики - Лисичанск - сегодня возглавил Андрей Скорый.

- Он сам уроженец этого города и участвовал в его освобождении. Поэтому именно ему было доверено стать исполняющим обязанности главы администрации Лисичанска, - пояснил Леонид Пасечник.

Тем временем в Донецкой Народной Республике в зону влияния местных мэрий были включены еще 11 населенных пунктов, освобожденных от ВСУ. В Республике также назвали сроки полного освобождения территории Донбасса. По оценкам оборонного ведомства ДНР, она будет полностью деоккупирована в этом году.

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