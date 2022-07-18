В зону влияния Донецка включены еще несколько освобожденных населенных пунктов ДНР

Освобожденные населенные пункты, ранее временно находившиеся под контролем Украины, включены в зону влияния и ответственности районов Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР Денис Пушилин распорядился включить в зону влияния Республики еще 11 населенных пунктов, освобожденных от ВСУ в ходе проведения спецоперации. Соответствующий указ № 45 был обнародован сегодня на официальном сайте лидера государства.

В нем уточняется, что администрации города Донецка теперь временно подчинены поселки Новодонецкое и Октябрь, а также село Нескучное, расположенные под Курахово.

В зону ответственности мэрии Ясиноватой вошел поселок Каменка, находящийся вблизи Авдеевки.

Администрация Шахтерска будет временно контролировать семь населенных пунктов - поселки Спорное и Роты, села Видродження, Григоровка, Красный Пахарь, Мироновка и Медная Руда. Все они расположены под Артемовском.

Документ вступил в законную силу с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее сообщалось, как на освобожденных территориях ДНР будут возобновлять и назначать пенсии. Глава Республики Денис Пушилин своим указом установил порядок оформления выплат.

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