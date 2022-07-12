Украинские боевики выпустили 15 неуправляемых ракет по селу Новобахмутовка в ДНР

Огонь велся со стороны позиций украинских войск в Керамике. Фото: Штаб теробороны ДНР

Украинские боевики нанесли несколько мощных огневых ударов по селу Новобахмутовка в ДНР. Обстрел населенного пункта велся с применением авиационных ракет. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- ВФУ с позиций в Керамике выпустили 15 неуправляемых ракет калибром 80 миллиметров без применения авиации, - проинформировали военные.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, 3 июля это село уже подвергалось подобной атаке со стороны украинских войск. Обстрел населенного пункта также производился вооруженными формированиями Украины из Керамика. Оттуда по направлению Новобахмутовки были выпущены 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров без использования авиации.

Тем временем сообщается, что украинские силовики открыли массированный огонь по Горловке. Против мирного населения используется артиллерия калибром 155 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровые минометы. Кроме того, боевики обстреляли Пантелеймоновку из реактивной системы залпового огня «Град».

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