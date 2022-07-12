ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по Горловке, ранены люди

В результате обстрела пострадали мирные люди. Фото: Штаб теробороны ДНР

Украинские силовики открыли массированный огонь по Горловке. Против мирного населения используется артиллерия калибром 155 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровые минометы. Кроме того, боевики обстреляли Пантелеймоновку из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что в результате обстрела поселка шахты имени Изотова, что в Никитовском районе Горловки, по улице Горнопромышленная были ранены пожилые мужчина и женщина.

Чуть позже стало известно, что количество раненых возросло.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Горловке получили ранения 3 человека, - заявили в Штабе.

Напомним, 8 июля в окрестностях Горловки погиб парень, который в этот день только получил диплом бакалавра. Трагедия произошла в поселке Пантелеймоновка.

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