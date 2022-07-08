В окрестностях Горловки погиб парень, который только сегодня получил диплом бакалавра

Количество жертв украинской агрессии растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В окрестностях Горловки вследствие обстрела ВСУ трагически оборвалась жизнь молодого парня, который только получил путевку во взрослую жизнь. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Молодой парень только сегодня получил диплом бакалавра по профессии «учитель истории». Вечная память невинно убиенному, - написал он в своем телеграм-канале.

По данным СЦКК, огонь по населенному пункту велся из артиллерийского орудия калибром 155 мм. В направлении поселка украинские военные выпустили 10 снарядов.

Отметим, что по последним данным, сегодня в результате обстрела Горловки были ранены 11 человек, в том числе 13-летняя девочка.

Тем временем в Кировском районе Донецка смертельные ранения получила женщина 1968 года рождения. Сообщается также о попадании боеприпасов в оптовую овощную базу, где загорелись грузовые автомобили. Кроме того, обстрелом повреждены котельная и жилые дома. Удары наносились ВСУ около шести часов вечера снарядами калибра стандарта НАТО 155 мм.

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