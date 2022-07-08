В Донецке на Текстильщике погибла женщина. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 8 июля, в результате обстрела Кировского района Донецка на улице Содружества, 42а/19 погибла женщина 1968 г.р. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Зафиксированы повреждения жилого сектора и инфраструктуры района: ул. Петровского, 92/38 - повреждено остекление; ул. Айлантовая, 1б, овощная база – горят фуры, повреждена газель, посечены легковые автомобили; ул. Петровского, 106, котельная 434-435 – повреждено остекление, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о попадании боеприпасов в оптовую овощную базу и заправку на Текстильщике. Напомним, что украинские боевики совершили серию ночных обстрелов Донецка. Под их прицельный огонь попал Центр славянской культуры, расположенный в одном из наиболее оживленных районов города - Ленинском.

Кроме того, при обстреле города пострадало здание Школы олимпийского резерва, расположенное по улице Рослого.

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