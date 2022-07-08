В Донецке на Текстильщике горят оптовая овощная база и заправка

На Текстильщике в Донецке горят оптовая овощная база и заправка

Сегодня, 8 июля, ВСУ целый день обстреливают Донецк. Мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале сообщил о прилетах в район оптовой овощной базы и заправки на Текстильщике.

- Обстрелы продолжаются. Возгорание по улице Содружества на микрорайоне Текстильщик. Очевидцы сообщают о попадании в районе Донецкого лицея профтехобразования № 22, - написал градоначальник в телеграм.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили серию ночных обстрелов Донецка. Под их прицельный огонь попал Центр славянской культуры, расположенный в одном из наиболее оживленных районов города - Ленинском. При обстреле пострадало здание Школы олимпийского резерва, расположенное по улице Рослого.

По данным мэра Алексея Кулемзина, обстрелам подверглись также Буденновский и Кировский районы столицы. В первом из них очевидцы наблюдали сильное задымление. В другом на улице Куприна осколки повредили жилые дома.

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