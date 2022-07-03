Украинские войска выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет по селу Новобахмутовка в ДНР

Инцидент был зафиксирован в 10:30 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские войска обстреляли освобожденное ранее село в ДНР неуправляемыми авиационными ракетами. Удару подверглась Новобахмутовка, расположенная к северу от Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что обстрел населенного пункта произошел сегодня утром, в 10:30.

- По направлению Керамик - Новобахмутовка выпущено 10 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 мм (без использования авиации), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что утром артиллерийской атаке ВСУ подверглась Ясиноватая. По данным СЦКК и мэра города Дмитрия Шевченко, в населенном пункте были ранены четверо мирных жителей, зафиксированы повреждения многоквартирных жилых домов и прямое попадание в магазин. Украинские боевики вели огонь из Авдеевки.

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