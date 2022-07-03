ВСУ нанесли артудар по Ясиноватой: ранены четверо мирных жителей

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы. Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Сегодня, 3 июля, ВСУ обстреляли Ясиноватую. Украинские боевики вели огонь из Авдеевки. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным СЦКК и мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко, ранены четверо мирных жителей.

- Девушка 2001 г.р., женщина 1979 г.р., мужчины 1965 г.р. и 1991 г.р. – говорится в сообщениях.

Военные эксперты СЦКК зафиксировали повреждения по адресам: Центральный микрорайон, 6, 11 (многоквартирные жилые дома); ул. Некрасова, 19/1 (прямое попадание в магазин).

За прошедшие сутки ВСУ 29 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 170 боеприпасов. Они применяли РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались: Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Пантелеймоновка, Доломитное, Широкая Балка, Новобахмутовка,Новоселовка, Минеральное, Ясиноватая, Еленовка.

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