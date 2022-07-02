В ДНР под украинскими обстрелами за сутки погибли два мирных жителя, еще 20 - были ранены

Снарядами ВСУ повреждены 19 жилых домов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 43 раза. За это время в ее направлении были выпущены 327 боеприпасов. Противник применял реактивные системы залпового огня «Град», артиллерию калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Горняцкий и Червоногвардейский районы), Доломитное, Зайцево (южное), Михайловка, Широкая Балка, Воробьевка, Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Васильевка и Ясиноватая, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, в результате обстрелов в Республике погибли два мирных жителя, проживающих в Ясиноватой. Ранения получили 20 людей в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и ранее освобожденном селе Евгеновка Волновахского района.

Кроме того, снарядами повреждены 19 домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

«Украина нас обстреливала и бомбила. Целенаправленно»: Как живет освобожденный Красный Лиман

Большой фоторепортаж корреспондента «Комсомолки» из освобожденного города (подробнее)