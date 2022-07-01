ВСУ нанесли массированные артудары по Донецку и Ясиноватой, есть жертвы

Последствия обстрела Ясиноватой. Фото: фрагмент видео УНМ ДНР

ВСУ продолжают атаковать крупные города ДНР. Под обстрелами снова оказался Донецк, где по улице Боткина в Петровском районе получила ранение женщина 1961 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу, рядом с ее домом произошло возгорание. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР. В представительстве Республики в СЦКК заявили о еще одном пострадавшем в этом районе - мужчине 1977 года рождения.

Тем временем по Куйбышевскому району города украинские боевики нанесли ракетный удар.

- ВСУ в направлении жилых кварталов выпустили несколько ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», местные жители обнаружили двигательную часть украинского снаряда, - сообщили военные.

Крайне неспокойно сегодня и в Ясиноватой, по которой украинские боевики нанесли массированный артудар. В городе ранены и убиты мирные жители.

- В результате обстрела города с позиций украинских боевиков были ранены: улица Дзержинского - женщина 1975 года рождения, улица Иловайская - женщина 1963 года рождения, улица Ореховая - женщина 1961 года рождения, улица Скрыпника - женщина 1980 года рождения. По улице Октябрьской погиб мирный житель, анкетные данные устанавливаются, - сообщил Штаб.

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