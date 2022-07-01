Два мирных жителя Донецка пострадали при обстреле ВСУ

Пострадавшие доставлены в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские военные нанесли очередной удар по Куйбышевскому району Донецка, вследствие чего пострадали мирные жители. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков ранение получил мирный житель по улице Правды. Доставлен с минно-взрывной травмой в 17 городскую больницу, - проинформировали там.

Чуть позже сведения о прошедшем обстреле уточнили.

- По улице Правды в Куйбышевском районе Донецка при обстреле ранен еще один мирный житель. По улице Изотова повреждены домостроения, - заявили в Штабе.

Тем временем в мэрии сообщили, что в поселке Красный Пахарь Куйбышевского района Донецка по улице Правды повреждены жилые дома и газопровод. Также сообщается о пострадавших.

- На место выехала «скорая помощь». Устанавливаются анкетные данные пострадавших, информация о разрушениях уточняется, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

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