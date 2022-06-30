Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 июня 2022 11:48

В Горловке ранен мирный житель

Мужчине оказывает медицинская помощь
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВФУ

Мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВФУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке ранен мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела по улице Джанкойской ранения получил мужчина, - говорится в сообщении. - В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой обстрелом украинских боевиков ранен ребенок 2010 года рождения.

Тем временем с позиций украинских боевиков в Авдеевке в направлении жилых кварталов Куйбышевского района города было выпущено несколько артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате обстрелов продолжает страдать мирное население. Разрушается жилье и объекты гражданской инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Украина нас обстреливала и бомбила. Целенаправленно»: Как живет освобожденный Красный Лиман

Большой фоторепортаж корреспондента «Комсомолки» из освобожденного города (подробнее)