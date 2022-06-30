Мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВФУ
Фото: Олег УКЛАДОВ
В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке ранен мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
- В результате обстрела по улице Джанкойской ранения получил мужчина, - говорится в сообщении. - В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Ясиноватой обстрелом украинских боевиков ранен ребенок 2010 года рождения.
Тем временем с позиций украинских боевиков в Авдеевке в направлении жилых кварталов Куйбышевского района города было выпущено несколько артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.
Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате обстрелов продолжает страдать мирное население. Разрушается жилье и объекты гражданской инфраструктуры.
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