Мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Горловке ранен мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрела по улице Джанкойской ранения получил мужчина, - говорится в сообщении. - В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Ясиноватой обстрелом украинских боевиков ранен ребенок 2010 года рождения.

Тем временем с позиций украинских боевиков в Авдеевке в направлении жилых кварталов Куйбышевского района города было выпущено несколько артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по жилым кварталам Донецкой и Луганской Народных Республик. В результате обстрелов продолжает страдать мирное население. Разрушается жилье и объекты гражданской инфраструктуры.

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