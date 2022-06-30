Ясиноватая под массированным огнем ВФУ: в результате обстрела ранен ребенок

Украинские боевики ведут огонь по Ясиноватой из артиллерии. Фото: t.me/donetsk

Утром 30 июня вооруженные формирования открыли огонь по Ясиноватой. Обстрелы не прекращаются на протяжении нескольких часов. Снаряды рвутся в жилых кварталах города.

Мэр города Дмитрий Шевченко сообщил о ранении ребенка.

- В результате очередного обстрела ВФУ городе Ясиноватая ранение получил ребенок 2010 года рождения, - сообщил глава администрации.

В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Под огнем украинских боевиков оказалось здание больницы, расположенное по улице 8 Марта.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, огонь по Ясиноватой украинские боевики ведут с района населенного пункта Авдеевка. Украинские вооруженные формирования ведут огонь с применением 152 и 122-миллиметровых артиллерийских орудий.

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