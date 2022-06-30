В результате украинских обстрелов в ДНР за сутки погибли два мирных жителя, еще один – получил ранения

ВФУ продолжают наносить удары по жилым кварталам (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 33 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив по жилым кварталам 309 боеприпасов из различного вооружения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- За сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ясиноватой и Красном Партизане. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо – женщина 1959 года рождения с ранее освобожденной территории – с Владимировки, - говорится в сообщении.

Также обстрелами повреждены четыре жилых дома в Петровском районе Донецка и Макеевке и два объекта гражданской инфраструктуры.

Всего же под огнем ВФУ оказались районы 12 населенных пунктов ДНР: Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Кировский район), Горловка (Никитовский район), Доломитное, Зайцево (южное), Верхнеторецкое, Михайловка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Веселое.

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